Le député brésilien Glauber Braga interrompt une session parlementaire pour voter en faveur de la réduction de la peine de l'ancien président Jair Bolsonaro à 27 ans de prison, en guise de "protestation" contre ce qu'il a dénoncé comme une "offensive putschiste". IMAGES
Brésil: un député boycotte une session parlementaire avant le vote sur Bolsonaro
