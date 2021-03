France 24 • 11/03/2021 à 14:11

La présidentielle brésilienne n'aura lieu que dans un an et pourtant, les Brésiliens s'imaginent déjà le futur duel Lula-Bolsonaro. L'ancien président, icône de la gauche, est effectivement de nouveau éligible et ses condamnations pour corruption sont abandonnées par la Cour suprême.