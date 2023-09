Brésil : les enfants des favelas, victimes de balles perdues lors d’interventions policières

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 12:17

Ces dernières semaines, trois enfants et adolescents ont été tués à Rio de Janeiro, au Brésil, suscitant l'indignation de la population des favelas qui accuse la police. Selon l'Instituto Fogo Cruzado, un collectif qui recense les violences armées à Rio, 601 enfants et adolescents de moins de 17 ans ont été victimes (morts ou blessés) de balles perdues dans le grand Rio au cours des sept dernières années. Parmi eux, 286 ont été touchés dans le cadre d'une intervention policière. Ces drames ont fait la une de l'actualité, mais la police n'a pas toujours réagi ni condamné les responsables. Cependant, la pression populaire, portée par les réseaux sociaux et les associations de victimes, pourrait entraîner des changements.