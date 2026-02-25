Au programme de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !" :"Is this thing on ?", le troisième long métrage de Bradley Cooper. Après "A Star Is Born" en 2018 et "Maestro" en 2023, l'acteur découvert dans "Very Bad Trip" s'attaque à la comédie de remariage. On y suit un couple quinquagénaire new-yorkais en pleine rupture interprété par Will Arnett et Laura Dern.
Bradley Cooper, réalisateur et une histoire d'amour impossible entre Josh O' Connor et Paul Mescal
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro