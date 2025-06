Brad Pitt dans "F1" : Hollywood fonce sur le bitume !

information fournie par France 24 • 25/06/2025 à 14:54

Dans "F1", Brad Pitt joue les pilotes survoltés pour sauver une écurie au bord du gouffre. Une superproduction signée par l’équipe de "Top Gun : Maverick", qui vise encore les sommets du box-office. Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l’Affiche", présenté par Louise Dupont et Thomas Baurez, gros plan aussi sur "13 jours, 13 nuits" avec Roschdy Zem, au cœur de Kaboul tombée aux mains des Talibans, et sur "Once Upon a Time in Gaza", polar grinçant et poétique des frères Nasser, plongée inédite dans l’enclave palestinienne l'année de l'arrivée au pouvoir du Hamas.