BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le quatrième trimestre 2025

information fournie par BoursoBank 21/01/2026 à 11:18

Dans ce numéro de BoursoFocus, Delphine Arnaud et Marie de Leyssac, gérantes allocataires chez Edmond de Rothschild Asset Management, dressent le bilan du quatrième trimestre 2025 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Elles reviennent sur les performances positives de tous les profils, l'émergence de nouveaux relais de croissance au-delà de la tech, et expliquent pourquoi elles ont renforcé les fonds flexibles et diversifiés pour saisir rapidement les opportunités de marché.

DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Et si l'assurance vie était faite pour vous ?

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !

En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir BoursoVie

1

L'offre BoursoBank