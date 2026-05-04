La free party géante sur un terrain militaire près de Bourges touche à sa fin dimanche, sans incident majeur, mais le ministre de l'Intérieur a affirmé que le gouvernement était déterminé à "mieux réprimer" ce type de "rassemblements musicaux illégaux".
Bourges: le Teknival se vide, le gouvernement veut mieux réprimer ces rassemblements illégaux
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