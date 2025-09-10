A Nantes, une centaine de manifestants tentent de bloquer dès l'aube, alors qu'il fait encore nuit, un rond-point proche du périphérique à hauteur du viaduc de Cheviré qui enjambe la Loire, mais sont repoussés par les forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogènes. IMAGES
"Bloquons tout": premières actions de blocage à Nantes
