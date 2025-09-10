"Il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre pour faire face à des regroupements denses et particulièrement hostiles dans le quartier des Halles", déclare Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, concernant l'incendie qui a en partie endommagé un restaurant et une façade d'immeuble dans le centre de Paris dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout".
"Bloquons tout": l'incendie d'une façade à Paris peut-être "involontaire" (procureure)
