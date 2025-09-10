Des milliers de personnes se réunissent place des Fêtes à Paris en marge du mouvement "Bloquons tout". La France a vécu un 10 septembre sous tensions, avec des centaines de blocages ou tentatives contrées, mais n'a pas été paralysée en dépit d'une forte mobilisation dont l'ampleur rappelle celle des dernières manifestations syndicales contre la réforme des retraites. IMAGES
"Bloquons tout": des milliers de personnes réunies place des Fêtes à Paris
