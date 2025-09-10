Des milliers de manifestants sont réunis à Châtelet, dans le centre de Paris, à l'occasion de de la journée de mobilisation citoyenne née sur les réseaux sociaux "Bloquons tout". IMAGES
"Bloquons tout": des milliers de manifestants à Châtelet, dans le centre de Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro