Les forces de l'ordre chargaient mardi des lycéens qui manifestaient à Toulouse pour réclamer des moyens pour l'éducation.
Blocage: la police charge les lycéens qui manifestent à Toulouse
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