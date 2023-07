information fournie par France 24 • 13/07/2023 à 16:38

Dans ce nouveau numéro à "À l’Affiche", Nina Masson et Sonia Patricelli vous proposent une sélection des séries à ne pas manquer cet été. Parmi elles : "Black Santiago Club", un thriller musical autour du mythique orchestre béninois du même nom. Au programme également : "The Horror of Dolores Roach", inspiré du mythe de Sweeney Todd, une comédie horrifique dans laquelle la vengeance est un plat qui se mange dans des empanadas. Enfin, nous vous proposons un tour d’horizon des séries-événements de l’été, comme "Les Fantômes de Beyrouth", "Opérations spéciales : Lioness" ou encore la dernière série Star Wars.