Dans la chaleur d'un immense marché de gros du sud de la Chine, entourés de vêtements et chaussures, des commerçants espèrent que la visite annoncée de Donald Trump allégera les taxes américaines qui pénalisent leurs exportations.
Le "made in China" rêve d'une embellie avec la visite de Trump
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