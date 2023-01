Biden: comme Trump ?

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 09:23

Joe Biden en difficulté après la découverte de documents d'Etat dans ses locaux privés. Un procureur spécial est nommé pour des faits en apparence similaires à ceux reprochés à Donald Trump. Mais est-ce comparable ? Egalement dans l'actualité, la visite de Catherine Colonna et son homologue allemande en Ethiopie pour soutenir l'accord de cessation des hostilités au Tigré. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Clothilde Hazard à Addis Abeba, Antoine Mariotti et Matthieu Mabin à Washington.