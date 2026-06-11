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Belfast : des infox jettent de l'huile sur le feu

information fournie par France 24 11/06/2026 à 22:57

Dans la foulée des émeutes racistes qui ont secoué Belfast, capitale d'Irlande du Nord, de fausses informations ont circulé liées à la victime de l'attaque au couteau qui a déclenché ces violences ou à des images sorties de leur contexte.

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