Dans la foulée des émeutes racistes qui ont secoué Belfast, capitale d'Irlande du Nord, de fausses informations ont circulé liées à la victime de l'attaque au couteau qui a déclenché ces violences ou à des images sorties de leur contexte.
Belfast : des infox jettent de l'huile sur le feu
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