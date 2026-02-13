La mère des deux bébés retrouvés dans un congélateur en Haute-Saône a reconnu les avoir congelés dès leur naissance, qu'elle a située entre 2011 et 2018, affirme le procureur de Besançon, Cédric Logelin.
Bébés congelés en Haute-Saône: la mère a situé les accouchements entre 2011 et 2018 (procureur)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro