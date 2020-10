Barbara Hendricks : "Nous devons soigner notre société"

France 24 • 05/10/2020 à 11:42

Femmes et enfants représentent la grande majorité des réfugiés, et c'est à eux qu'elle prête sa voix depuis plus de 30 ans : l'Entretien de France 24 reçoit la cantatrice Barbara Hendricks. Dans un monde où la pandémie de Covid-19 aggrave l'exclusion des plus démunis, l'artiste américano-suédoise, ambassadrice de bonne volonté auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, confie : « Les femmes que j'ai rencontrées dans les camps m'inspirent par leur dignité ».