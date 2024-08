information fournie par France 24 • 05/08/2024 à 15:27

La Première ministre du Bangladesh chassée du pouvoir, son palais pris d'assaut : le chef de l'armée a annoncé lundi former un gouvernement intérimaire, un mois après le début des manifestations antigouvernementales qui ont fait plus de 300 morts. Kethevane Gorjestani, chroniqueuse internationale pour France 24, analyse la situation et explique comment ce pays d'Asie en est arrivé là.