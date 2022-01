information fournie par France 24 • 17/01/2022 à 16:46

Auteur, compositeur et interprète,Sopico se revendique autant du rap que du rock et s’amuse parfois à se qualifier de "rackeur". À 25 ans, il dit d’ailleurs avoir été influencé autant par Nirvana que par le Wu-Tang Clan. Avec "Nuages", il sort 13 titres très instrumentaux, avec une guitare omniprésente et des textes à la poésie rythmique.