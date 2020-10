Avatars : et si nos identités virtuelles fusionnaient avec nos identités physiques ?

France 24 • 02/10/2020 à 19:55

Ce sont des technologies plus vraies que nature qui changent notre perception du monde. En pleine pandémie, des casques de VR aux univers de jeux, les expériences immersives se sont illustrées comme un refuge créatif. Mais comment influent-elles sur nos relations sociales ? Serons-nous demain tous des avatars ? Le scientifique Fox Harrell est l'un des héros de la recherche créative et technologique. Depuis son laboratoire de recherche au MIT, il a mis à jour le "rêve de l'Avatar". Il est l'invité de #TECH24, à l'occasion du festival "New Images" du Forum des Images.