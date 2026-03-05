À la Une de la presse, ce jeudi 5 mars, la situation au Liban qui empire suite aux frappes israéliennes. En France, la presse se penche sur le rôle de la France dans la guerre et sur la stratégie du président Emmanuel Macron. En Espagne, les quotidiens reviennent sur les tensions entre le Premier ministre, Pedro Sanchez, et Donald Trump. Enfin, aux Etats-Unis, l'opposition dénonce des "mensonges", tandis que le camp MAGA se divise.
Aux États-Unis, les démocrates dénoncent la guerre "illégale" de Trump
