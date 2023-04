"Au Tchad, le scandale des terres spoliées"

information fournie par France 24 • 04/04/2023 à 07:45

A la Une de la presse, ce mardi 4 avril, le combat de citoyens, éleveurs et paysans tchadiens contre les méthodes d’un des plus grands groupes agro-alimentaires mondiaux, accusé de chercher à accaparer leurs terres. La visite d’Etat d’Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen en Chine, à partir de demain. Deux réglementations européennes dénoncées par les défenseurs de l’environnement. Et la façon dont les animaux sauvages contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique.