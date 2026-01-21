 Aller au contenu principal
Au Kirghizistan, le black-out énergétique se profile

information fournie par France 24 21/01/2026 à 10:16

Cette semaine, À la Une et Reporterre se penchent sur un pays confronté à une pénurie d’énergie sans précédent: le Kirghizistan. Les restrictions et les coupures de courant pénalisent le quotidien de nombreux habitants. En cause : le réchauffement climatique. Le fleuve Naryn, qui traverse le pays d’Est en Ouest, n'alimente plus suffisamment les centrales électriques.

1

