Les Danois voient habituellement leurs responsables politiques en campagne à la télévision ou en train de distribuer biscuits ou fleurs au détour d'une rue piétonne, mais pour ces législatives 2026, certains les retrouvent... au sauna.
Au Danemark, des candidats aux législatives en campagne au sauna
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