Attentat de Nice : "il ne s’agit pas de boucs émissaires"

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 16:08

Le verdict du procès de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 est attendu ce mardi 13 décembre. 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 personnes ont été blessés. Quelles seront les peines encourues pour les huit accusés ? Pour Samia Maktouf, avocate de victimes de l’attentat de Nice, invitée de France 24, "ce ne sont pas des peines de vengeance, ou des peines de colère, ce sont des peines qui devront être proportionnelles et justifiées". Explications.