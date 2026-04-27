A la Une de la presse, ce lundi 27 avril, la situation toujours très instable au Mali, après les attaques, ce week-end, des djihadistes du GSIM, alliés aux indépendantistes du Nord. Le début, aujourd’hui, de la visite d’Etat du roi Charles III aux Etats-Unis pour les 250 ans de l’indépendance américaine, malgré la nouvelle tentative d’assassinat de Donald Trump, samedi soir. Une réunion très attendue à l’Assemblée nationale, en France. Un exploit kényan. Et le roi mondial de la marmelade.
Attaques au Mali: "La faillite de la junte mise à nu"
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