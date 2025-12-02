Assurance Vie: fonctionnement, avantages et fiscalité expliqués simplement

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance vie: comment elle fonctionne, pourquoi elle est le placement préféré des Français et comment elle peut vous aider à protéger et faire fructifier votre patrimoine.
Dans cette vidéo, nous abordons :
- Les principes de base de l'assurance vie
- Les différents supports d'investissement (fonds euros, unités de compte)
- La gestion libre ou déléguée selon votre profil
- Les avantages fiscaux après 8 ans
- Comment transmettre votre capital à vos proches dans des conditions avantageuses
Que vous soyez débutant ou déjà investisseur, cette explication claire et complète vous permettra de mieux comprendre l'assurance vie et de l'utiliser pour vos projets.
En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com
DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE
Et si l'assurance vie était faite pour vous ?
Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !
En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.
Ce contrat présente un risque de perte en capital