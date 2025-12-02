Assurance Vie: fonctionnement, avantages et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances • 02/12/2025 à 16:24

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance vie: comment elle fonctionne, pourquoi elle est le placement préféré des Français et comment elle peut vous aider à protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Dans cette vidéo, nous abordons :

- Les principes de base de l'assurance vie

- Les différents supports d'investissement (fonds euros, unités de compte)

- La gestion libre ou déléguée selon votre profil

- Les avantages fiscaux après 8 ans

- Comment transmettre votre capital à vos proches dans des conditions avantageuses

Que vous soyez débutant ou déjà investisseur, cette explication claire et complète vous permettra de mieux comprendre l'assurance vie et de l'utiliser pour vos projets.

