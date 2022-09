Assemblée générale de l'ONU : E. Macron cherche à "mettre la pression sur V. Poutine"

information fournie par France 24 • 22/09/2022 à 18:23

Enlisé, de plus en plus isolé, V. Poutine ne se contentera pas de la défaite et de la honte. Son discours contenait des menaces de moins en moins voilées. Est-ce le comportement d'un homme qui perd ses soutiens et qui est affaibli ? R. Febvre et J.-M. Colombani en parlent avec leurs invités. Ils reviennent également sur l'affaire Quatennens qui provoque un malaise général au sein de LFI et sur la réforme des retraites.