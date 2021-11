information fournie par France 24 • 18/11/2021 à 12:44

Plus de 50 ans après l'assassinat à New York de Malcolm X, figure de la lutte pour la cause noire, le procureur de Manhattan veut innocenter deux des trois hommes condamnés pour le meurtre, un rebondissement judiciaire majeur qui ravive une cicatrice de l'histoire américaine.