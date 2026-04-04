À bord de la capsule Orion, l'astronaute américaine Christina Koch raconte son émotion de voir la Terre depuis l'espace, alors que la mission Artémis 2 se dirige vers la Lune. "Rien ne nous prépare à l'aspect époustouflant de voir notre planète, illuminée comme en plein jour."
Artémis 2: une astronaute raconte son émotion de voir la Terre depuis l'espace
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