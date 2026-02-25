Quatre ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie ne parle toujours pas de "guerre", mais d'une "opération militaire spéciale", fatidique pour le pays. Malgré l'enlisement, le pouvoir russe cherche à souder la population autour d'une menace existentielle qui nécessiterait la "défense" de la Russie. Cette menace ne proviendrait plus des États-Unis, mais de l'Europe.
Après quatre ans de guerre à grande échelle, quels objectifs et quel discours ?
