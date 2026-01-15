Actrice, écrivaine et peintre, Anouk Grinberg est au cœur d'une nouvelle exposition à la galerie GNG à Paris, où elle présente pastels, encres et broderies. Invitée de ce numéro de "A l'Affiche!", l'artiste évoque la "délivrance" que lui a procurée l'écriture de son livre "Respect". Presque tous ces dessins ont été créés après la naissance de ce récit, dans lequel elle brisait le silence sur les violences sexuelles subies dès son enfance et l’omerta du milieu du cinéma.
Anouk Grinberg expose ses œuvres à Paris : "Je suis aimantée par l'innocence"
