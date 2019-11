Anissa Bonnefont dans les pas du "Wonder Boy" de Balmain

France 24 • 29/11/2019 à 13:15

Premières s'intéresse cette semaine au premier long-métrage d'Anissa Bonnefont, intitulé "Wonder Boy, Olivier Rousteing, Né sous X". La réalisatrice suit pas à pas le créateur de Balmain dans la recherche de ses origines, comme une quête d'identité. Un documentaire maîtrisé, sincère et sensible. A l'image de son personnage.