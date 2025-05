Angélique Kidjo : "Je me remets toujours en question, j'ai le doute chevillé au corps"

information fournie par France 24 • 12/05/2025 à 13:12

C'est une légende, dont la voix et la présence ont marqué l'histoire de la musique africaine et mondiale. Avec cinq Grammy Awards et une voix reconnaissable entre mille, Angélique Kidjo est plus qu'une artiste : c'est aujourd'hui une icône, investie dans la musique, comme dans ses engagements humanitaires. Fatimata Wane l'a rencontrée lors du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, à Abidjan. Angélique Kidjo était la marraine de cette 17e édition. "Les jeunes musiciens africains remplissent des stades, c'était mon rêve", nous confie-t-elle.