information fournie par France 24 • 09/05/2023 à 19:13

André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme et président du groupe GRD à l’Assemblée nationale répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière sur la lutte contre la fraude fiscale, les manifestations d’ultra-droite, la NUPES et l'inscription du groupe Wagner comme organisation terroriste.