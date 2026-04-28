Le président français Emmanuel Macron, coprince d'Andorre, assistait mardi à une session solennelle du Conseil Général en présence du coprince épiscopal et des autorités andorranes, au deuxième jour d'une visite dans le micro-Etat où la délicate question de l'avortement doit être abordée.
Andorre: Macron assiste à une session solennelle du Conseil Général
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