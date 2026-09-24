Comme la France avec Zinédine Zidane, l'Allemagne et les Pays-Bas démarrent leurs nouvelles ères avec leurs nouveaux sélectionneurs. Sorties de la Coupe du monde frustrées après des éliminations douloureuses, les deux nations affirment être en reconstruction et s'affrontent pour le début de la Ligue des nations.
Allemagne, Pays-Bas, France : l'entrée en lice des nouveaux sélectionneurs
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