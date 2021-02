Allemagne : à Tübingen, isoler les personnes âgées pour éviter un confinement

France 24 • 11/02/2021 à 17:04

Afin d'éviter des confinements à répétition, la ville de Tübingen en Allemagne a fait le choix de protéger avant tout les personnes âgées et à risques, une idée rejetée par la plupart des gouvernements à travers le monde. Et pourtant cette stratégie semble porter ses fruits. Durement frappée par la première vague de Covid-19, la ville est relativement épargnée par la seconde et le taux d'incidence se situe bien en-dessous du seuil critique de 50 contaminations pour 100.000 habitants. C'est un reportage d'Anne Maillet, de Susanne Gelzenleuchter et de Willy Mahler.