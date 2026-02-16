Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez est en Algérie pour une visite de deux jours. Pour Emmanuel Alcaraz, chercheur au laboratoire Mesopolhis à Sciences Po Aix, la médiation de Ségolène Royal a préparé le terrain.
"Alger a apprécié que Nunez ne mette pas de conditions à sa venue"
