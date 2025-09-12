Le ministre de la Justice démissionnaire Gérald Darmanin, ancien maire de Tourcoing (Nord), arrive au commissariat de la ville au lendemain du passage à tabac d'un policier, filmé et largement relayé sur les réseaux sociaux. IMAGES
Agression d'un policier à Tourcoing: arrivée de Gérald Darmanin
