Afrique : Francine Ntoumi, une ambition pour l'éducation et la recherche

information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 12:24

Scientifique de haut vol et spécialiste des maladies infectieuses, Francine Ntoumi n’a de cesse de transmettre et de donner sa chance à la jeune génération, particulièrement aux filles trop souvent écartées des études scientifiques. Cette Congolaise de 62 ans, née dans un quartier modeste de Brazzaville, veut faire bouger les choses sur le continent grâce à l’éducation. Elle n’hésite pas à aller convaincre jusque dans la brousse. Kate Thompson-Gorry et Michel Welterlin dressent son portrait.