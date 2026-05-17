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Afrique du Sud : sur les traces de Tyla, devenue fierté nationale

information fournie par France 24 17/05/2026 à 11:41

Elle a récemment fait sensation au MET Gala et en couverture de Vogue. À seulement 24 ans, Tyla est déjà l’une des plus grandes artistes de la scène musicale mondiale. Son titre Water a dépassé les 9 milliards de vues sur TikTok. Qui est cette icône de la musique sud-africaine ?

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