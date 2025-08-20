L'incident qui a opposé vendredi soir Adrien Rabiot à Jonathan Rowe et qui a poussé l'OM à placer les deux joueurs sur la liste des transferts est "un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï", a expliqué mercredi le président du club Pablo Longoria dans une interview à l'AFP.
Affaire Rabiot: Longoria évoque "un événement très violent, quelque chose d'inouï"
