Acticor Biotech s'introduit sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 18/10/2021 à 14:11

Issue de la recherche de l'Inserm (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale), Acticor Biotech développant un candidat-médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires.

Alors que la biotech lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth, son cofondateur et directeur général Gilles Avenard revient sur le développement de son actif le plus avancé, le glenzocimab, et sur la feuille de route d'Acticor.

L'opération est ouverte jusqu'au 26 octobre pour un prix de l'action entre 7,16 euros et 9,62 euros