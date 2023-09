information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 11:36

Le président iranien participe à la grande messe des Nations unies. Sa présence outre-Atlantique coïncide avec le retour au pays des cinq ex-détenus américains. C'est notre image de la semaine : étreintes entre les anciens captifs et leur famille à leur arrivée à Washington. Leur libération a été rendue possible après un accord contre entre américains et iraniens sous l'égide du Qatar.