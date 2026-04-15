Sous un soleil de plomb, des fidèles camerounais se rassemblent à l'aéroport de Yaoundé au Cameroun pour accueillir le pape Léon XIV.
A Yaoundé, des fidèles camerounais se rassemblent avant l’arrivée du pape Léon XIV
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