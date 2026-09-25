À la veille de la visite du Pape à Paris, des centaines de jeunes prient dans la nef monumentale de l'église Saint-Sulpice, lors d'une soirée organisée par les créateurs du compte catholique "Two Disciples". Cet événement, retransmis sur Internet, témoigne d'une génération de jeunes croyants qui a fait des réseaux sociaux son nouveau terrain d'évangélisation.
A Saint-Sulpice, les influenceurs catholiques rassemblent leurs fidèles
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