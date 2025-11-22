"C'est un drame, Monsieur, si quelqu'un, il tue ton fils de 20 ans pour rien, c'est un drame, Monsieur", confie Ahmed Kessaci avant le début d'un rassemblement sous haute sécurité à Marseille, en hommage à son fils Mehdi, assassiné par deux hommes à moto il y a une semaine, et pour dire non au narcotrafic. IMAGES
A Marseille, avant un rassemblement, Ahmed Kessaci appelle à "la solidarité"
