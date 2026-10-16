Elle a 117 ans et sa carte d'identité est valable jusqu'en 2072. Qamile Marra, la femme la plus âgée d'Albanie et peut-être du monde, assure que la vie est toujours "belle comme une montagne de fleurs".
A 117 ans, Qamile Marra est la doyenne d'Albanie et peut-être du monde
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